Paura a Santa Maria di Castellabate: incendio in un’abitazione del centro

Momenti di apprensione nel pieno centro cittadino di Santa Maria di Castellabate nella tarda mattinata di oggi dove si è sviluppato un incendio all’interno di un’abitazione utilizzata come casa vacanza.

L’incendio

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero state provocate da un probabile cortocircuito di un frigorifero presente nell’unità abitativa. In pochi minuti il rogo si è propagato all’interno della casa, avvolgendo parte dei locali e generando una densa colonna di fumo visibile anche dalle abitazioni vicine.

I primi ad accorgersi dell’accaduto sono stati gli stessi proprietari dell’immobile che, notando il fumo provenire dall’abitazione, sono immediatamente intervenuti tentando di contenere e spegnere le fiamme in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

L’intervento dei caschi rossi

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area, evitando che il rogo potesse estendersi alle altre abitazioni circostanti. Fortunatamente, al momento dell’incendio la casa risultava disabitata.

L’immobile, infatti, viene utilizzato come casa vacanza ed è inserito all’interno di un complesso abitativo insieme ad altre unità presenti nelle immediate vicinanze.

Non si registrano feriti, ma l’abitazione ha riportato diversi danni a causa delle fiamme e del fumo. Sono in corso ulteriori verifiche per accertare con esattezza le cause del rogo.