Paura a Salerno: irruzione con l’auto in un ristorante

Entra con l’auto in un ristorante, ferita una donna. Indagini delle forze dell’ordine

A cura di Ernesto Rocco

Attimi di terrore si sono vissuti questo pomeriggio nella località di Fuorni, a Salerno, quando un uomo ha fatto irruzione con la sua auto, una Smart, all’interno del ristorante Compagnia del Concord. Per ragioni che sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma che sembrano legate a questioni personali, l’uomo ha sfondato una parete del locale, terminando la sua corsa nel bel mezzo della sala.

L’intervento e il fermo

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo aveva già tentato, nei minuti precedenti, di accedere all’interno del ristorante in modo concitato. Per questo motivo, le forze dell’ordine erano già state allertate.

La loro prontezza ha permesso di intervenire immediatamente dopo il gesto sconsiderato: i poliziotti hanno bloccato e condotto in caserma l’uomo, che non ha avuto scampo.

I soccorsi e la donna ferita

L’atto avventato ha avuto purtroppo delle conseguenze: una donna che si trovava all’interno del locale è stata coinvolta nell’incidente. Immediatamente soccorsa, è stata trasportata in ospedale.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto per mettere in sicurezza l’area e l’automobile, verificando l’assenza di ulteriori pericoli per avventori e personale del ristorante.

