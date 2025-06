Paura a Sala Consilina: auto si ribalta in un terreno, conducente in ospedale. Il maltempo tra le possibili cause

Attimi di grande apprensione nel pomeriggio di ieri in via Fontanelle, nella frazione Fonti, dove un’autovettura è uscita improvvisamente di strada, ribaltandosi in un terreno adiacente.

La dinamica

A bordo della Fiat Punto viaggiava un uomo del posto che, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo.

L’auto si è capovolta terminando la corsa fuori dalla carreggiata. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno soccorso il conducente trasportandolo al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Luigi Curto” di Polla per gli accertamenti e le cure necessarie. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Tra le possibili cause del sinistro potrebbe esserci anche il forte maltempo che ieri pomeriggio si è abbattuto proprio sulla zona, rendendo l’asfalto particolarmente viscido e insidioso. La grandinata che si è verificata proprio nella zona del sinistro ha creato serie disagi anche alla visibilità alla guida.

I Carabinieri hanno compiuto gli accertamenti del caso per stabilire la dinamica del sinistro.