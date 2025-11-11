Paura a Galdo di Campagna: 81enne si ribalta con l’auto, soccorso dai Vigili del Fuoco

Momenti di paura nel pomeriggio a Galdo di Campagna, dove un incidente stradale ha coinvolto un uomo di 81 anni. L’episodio si è verificato lungo via Provinciale, quando l’anziano, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della propria vettura, ribaltandosi in mezzo alla carreggiata.

L’intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli, che hanno provveduto a estrarre l’uomo dall’abitacolo. L’operazione di soccorso si è rivelata complessa a causa della posizione del veicolo.

Una volta estratto, l’81enne è stato affidato alle cure dei sanitari del VOPI, giunti tempestivamente sul posto con un’ambulanza, e del personale dell’automedica proveniente da Battipaglia. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti e trattamenti medici.

Le indagini della Polizia Locale

Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le autorità stanno lavorando per chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.