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Paura a Fratte: rami pericolanti sopra la chiesa, intervengono i Vigili del Fuoco con l’autoscala

Intervento dei Vigili del Fuoco a Salerno, nel quartiere Fratte: rimossi rami pericolanti presso la chiesa di Santa Maria dei Barbuti dopo il forte vento.

Redazione Infocilento

Un pomeriggio di lavoro intenso per i caschi rossi nel quartiere di Fratte, a Salerno. La squadra della sede centrale è intervenuta con l’ausilio di un’autoscala per gestire una situazione di potenziale pericolo segnalata dai residenti nei pressi della chiesa di Santa Maria dei Barbuti.

L’operazione si è resa necessaria per la presenza di diversi rami spezzati e pericolanti, rimasti in bilico sulle chiome degli alberi che costeggiano l’area parrocchiale. Secondo le prime ricostruzioni, il danneggiamento della vegetazione sarebbe da imputare alle forti raffiche di vento che hanno sferzato la città nei giorni scorsi, indebolendo la tenuta delle alberature.

Messa in sicurezza e tutela dei parrocchiani

L’allarme è scattato quando alcuni passanti hanno notato la precarietà dei rami, temendo che potessero precipitare improvvisamente sulla sede stradale o sulle aree pedonali. La sala operativa dei Vigili del Fuoco ha immediatamente inviato sul posto il personale specializzato per procedere alla rimozione controllata dei detriti vegetali.

L’intervento ha assunto un carattere di urgenza data l’elevata frequentazione della zona: la parrocchia rappresenta infatti un punto di aggregazione fondamentale per la comunità locale. Le operazioni di messa in sicurezza hanno permesso di ripristinare la piena agibilità degli spazi, eliminando ogni rischio per l’incolumità dei parrocchiani e dei cittadini che transitano quotidianamente nel cuore del rione.

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