Paura a Eboli: autocisterna di gpl si ribalta in contrada Alimenta

Momenti di grande apprensione questa mattina, intorno alle 10:30, nel territorio di Eboli. Un’autocisterna adibita al trasporto di gas petrolio liquefatto (GPL) si è ribaltata mentre percorreva la zona di contrada Alimenta. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro sarebbe stato causato da un’improvvisa avaria all’impianto frenante del mezzo pesante.

Il bilancio dell’incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze gravi, è stato limitato dal sangue freddo dell’autista. Il conducente, accortosi del malfunzionamento, avrebbe virato volontariamente verso una stradina sterrata laterale. Una manovra efficace, mirata a evitare il coinvolgimento di altri veicoli o abitazioni lungo la carreggiata principale, scongiurando così una tragedia, visto il carico.

L’intervento dei soccorsi e del nucleo speciale nbcr

Sul posto sono immediatamente giunti i Vigili del Fuoco, supportati dagli specialisti del nucleo NBCR (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico). Dopo aver prestato i primi soccorsi all’autista, i caschi rossi hanno avviato le procedure di messa in sicurezza dell’intera area circostante.

Operazioni di travaso e recupero del mezzo

Attualmente sono ancora in corso le delicate operazioni tecniche per il travaso del gas residuo dalla cisterna incidentata a un secondo automezzo di supporto. Solo una volta svuotato il serbatoio e azzerati i rischi di esplosione o perdita, si potrà procedere con il sollevamento e il recupero del mezzo pesante tramite l’ausilio di autogrù.