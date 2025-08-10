Paura a Capitello, divampa incendio nell’istituto delle suore

Momenti di paura nel tardo pomeriggio odierno presso l’Istituto “San Giuseppe Suore Elisabettine” a Capitello a causa di un incendio che all’improvviso è scoppiato in un ala dell’istituto.

L’allarme

Ad accorgersi di quando stava accadendo sono state le suore che abitano al suo interno e che fortunatamente al momento dello scoppio del rogo si trovavano nella Cappella dell’istituto, raccolte in preghiera.

A prendere fuoco sono state 3 stanze dove alloggiano le suore. A determinare lo scoppio dell’incendio probabilmente è stato un corto circuito che ha interessato una di esse.

I soccorsi

Sul posto immediato è stato l’arrivo degli uomini della Polizia Stradale di Sapri agli ordini del Sostituto Commissario Silvio Riccio.

Gli agenti della Stradale hanno subito messo in sicurezza le suore, preoccupate per l’accaduto. La struttura ospita al suo interno anche otto anziani che fortunatamente non hanno riportato alcuna ferita.

A prestare i dovuti soccorsi sono stati i sanitari del 118 della “New Geo”, intervenuti a bordo di due ambulanze, che hanno prestato le dovute cure agli ospiti della struttura.

A domare velocemente le fiamme sono stati stati I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino che, dopo avere spento il fuoco, hanno messo in sicurezza l’edificio.