Paura a Capaccio Paestum: fiamme lambiscono cavo dell’alta tensione

Da almeno un’ora sono in corso le operazioni di spegnimento di un incendio che si è verificato in località Gromola di Capaccio Paestum. Precisamente in, via Dei Terzi, nei pressi di un canale consortile.

Il rogo

L’incendio, con ogni probabilità, ha origini dolose. Le fiamme, dopo aver lambito i cavi dell’alta tensione, si sono avvicinate pericolosamente ad un’abitazione privata e ad un campo con balle di fieno.

Gli interventi

Non ci sarebbero feriti e intossicati e sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, al comando di Clelia Saviano, impegnati per prestare assistenza ai proprietari della casa. Due i mezzi dei Vigili del Fuoco di Agropoli diretti da Vincenzo La Mitella attivati per domare le fiamme e in azione al momento.