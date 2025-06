Paura ad Eboli: incendio divampa in un appartamento

Paura in via Don Michele Paesano, a Eboli, dove un incendio ha coinvolto un appartamento al secondo piano di un edificio. Un odore acre ha invaso il centro cittadino, attirando l’attenzione dei passanti che hanno notato lingue di fuoco levarsi da un balcone.

Gli interventi

Immediato l’allarme, che ha portato sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di via Benedetto Grimaldi. I caschi rossi sono intervenuti tempestivamente per mettere in sicurezza l’appartamento e l’intero stabile, evitando il propagarsi delle fiamme.

La ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio potrebbe essere stato causato da un guasto alla condotta del gas, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per confermare questa ipotesi. Sul posto anche i vigili urbani del locale comando, impegnati a garantire la sicurezza della zona e la corretta gestione della viabilità.

Disagi alla circolazione

Il traffico nella zona è stato regolato per permettere le operazioni di spegnimento e mettere in sicurezza i residenti. L’incidente ha destato preoccupazione tra i cittadini, ma grazie al pronto intervento dei soccorsi la situazione è stata rapidamente riportata sotto controllo.