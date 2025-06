Paura a Castellabate, incendio divampa in un’abitazione: intervengono i Vigili del Fuoco

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi in Via Ortensio Pepi, nella frazione Santa Maria del Comune di Castellabate. Un incendio è divampato improvvisamente in uno scantinato di un’abitazione, per cause ancora in via di accertamento, allarmando immediatamente residenti e vicini.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli che hanno prontamente domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Presenti anche i Carabinieri della stazione di Agropoli per tutti i rilievi del caso. Per fortuna non si registrano feriti, ma solo tanta paura.