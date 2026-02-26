Paura a Battipaglia: auto in fiamme in via Baratta

Momenti di apprensione nel pomeriggio a Battipaglia, dove una Fiat Punto ha preso fuoco in via Paolo Baratta poco dopo le 15. Le fiamme si sono sviluppate improvvisamente, con ogni probabilità a causa di un guasto o di un corto circuito.
Paura tra i passanti
Attimi di apprensione per i passanti e per le persone che si trovavano a piedi nella zona, allarmati dal fumo e dalle lingue di fuoco che avvolgevano il veicolo. Fortunatamente non si registrano feriti.
La situazione è stata poi riportata sotto controllo.