Paura a Battipaglia: auto in fiamme in via Baratta

Le fiamme si sono sviluppate improvvisamente, con ogni probabilità a causa di un guasto o di un corto circuito

Antonio Elia
Battipaglia auto in fiamme

Momenti di apprensione  nel pomeriggio a Battipaglia, dove una Fiat Punto ha preso fuoco in via Paolo Baratta poco dopo le 15. Le fiamme si sono sviluppate improvvisamente, con ogni probabilità a causa di un guasto o di un corto circuito.

Paura tra i passanti

Attimi di apprensione per i passanti e per le persone che si trovavano a piedi nella zona, allarmati dal fumo e dalle lingue di fuoco che avvolgevano il veicolo. Fortunatamente non si registrano feriti.

La situazione è stata poi riportata sotto controllo.

Leggi anche:

Battipaglia, tentato furto in un’azienda agricola: 4 arresti
Condividi questo articolo
Nessun commento