Pattano, lo scrittore Aniello Amato presenta il volume: “L’Abbazia di S. Maria di Pattano fra il 1491 e il 1789”

Si terrà lunedì 29 dicembre, alle 18.00, presso il Centro Sociale di Pattano, frazione di Vallo della Lucania, la presentazione del volume di Aniello Amato, pubblicato da Edizioni dell’Orso, dal titolo “L’Abbazia di S. Maria di Pattano fra il 1491 e il 1789”.

Il testo

Il volume contiene informazioni inedite sulla Badia pattanese e, in particolare, la trascrizione integrale della Platea dei debitori del 1491, commentata a livello paleografico, storico e linguistico, con un focus sui toponimi, elencati in un glossario etimologico. La serata sarà presentata da Angelo Cortazzo, presidente di Kairòs, e moderata da Lara Giulio, ideatrice e promotrice del progetto Giovaninarte, che ha lo scopo di far conoscere la Badia fra i giovani studenti degli Istituti scolastici del comprensorio di Vallo della Lucania.

Gli interventi

Interverranno Luigi Scarpa, architetto e studioso di Arte e Urbanistica storica, e Giuseppe Di Vietri, avvocato e studioso della tutela del Patrimonio culturale. Al termine avverrà la proiezione del docufilm “Un miracolo di S. Filadelfo”, a cura dell’oratorio di Pattano.