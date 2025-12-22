Pattano, lo scrittore Aniello Amato presenta il volume: “L’Abbazia di S. Maria di Pattano fra il 1491 e il 1789”

La presentazione è in programma per lunedì 29 dicembre alle ore 18:00 presso il centro sociale di Pattano

A cura di Comunicato Stampa
Aniello Amato

Si terrà lunedì 29 dicembre, alle 18.00, presso il Centro Sociale di Pattano, frazione di Vallo della Lucania, la presentazione del volume di Aniello Amato, pubblicato da Edizioni dell’Orso, dal titolo “L’Abbazia di S. Maria di Pattano fra il 1491 e il 1789”.

Il testo

Il volume contiene informazioni inedite sulla Badia pattanese e, in particolare, la trascrizione integrale della Platea dei debitori del 1491, commentata a livello paleografico, storico e linguistico, con un focus sui toponimi, elencati in un glossario etimologico. La serata sarà presentata da Angelo Cortazzo, presidente di Kairòs, e moderata da Lara Giulio, ideatrice e promotrice del progetto Giovaninarte, che ha lo scopo di far conoscere la Badia fra i giovani studenti degli Istituti scolastici del comprensorio di Vallo della Lucania.

Gli interventi

Interverranno Luigi Scarpa, architetto e studioso di Arte e Urbanistica storica, e Giuseppe Di Vietri, avvocato e studioso della tutela del Patrimonio culturale. Al termine avverrà la proiezione del docufilm “Un miracolo di S. Filadelfo”, a cura dell’oratorio di Pattano.

Leggi anche:

Nuovi fondi dal Mit per le chiese del salernitano: interventi in quattro comuni
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Manuel Chieriello, Tg

Tg InfoCilento 22 dicembre 2025

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Manuel Chiariello

La Fiamma Olimpica illumina Paestum: tra storia millenaria e spirito sportivo

La cerimonia, svoltasi in un clima di solennità, ha assunto una valenza…

Agropoli, grave incidente sulla Cilentana: sei feriti

Diversi veicoli coinvolti. Feriti trasportati in ospedale e traffico in tilt

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.