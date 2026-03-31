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Pasqua solidale al Ruggi: il Reggimento “Garibaldi” dona sorrisi ai bambini in ospedale

I militari del Reggimento Logistico "Garibaldi" hanno donato uova di Pasqua ai piccoli pazienti del Ruggi d'Aragona. Un gesto tra solidarietà e ricerca scientifica

Redazione Infocilento
Uova all'ospedale Ruggi

La solidarietà ha fatto tappa ieri pomeriggio presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. In un’atmosfera carica di emozione e partecipazione, il personale del Reggimento Logistico “Garibaldi” ha fatto visita ai reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica e al Day Hospital di Oncoematologia Pediatrica per la consegna delle uova di Pasqua ai piccoli degenti.

L’iniziativa ha sottolineato con forza l’importanza della collaborazione tra le istituzioni militari e le realtà sanitarie del territorio, unite nell’obiettivo comune di promuovere il benessere della comunità, specialmente nei contesti di fragilità legati all’infanzia e alla malattia.

Solidarietà in prima linea tra ricerca e vicinanza

La delegazione, guidata dal Colonnello Alessio de Gennaro, Comandante del Reggimento, insieme a una rappresentanza di militari, ha distribuito i doni acquistati attraverso i fondi raccolti dalla European Neuroblastoma Association (ENEA). Si tratta di un circolo virtuoso di beneficenza: le uova non rappresentano solo un momento di svago, ma sono il frutto di iniziative dedicate al sostegno della ricerca scientifica e delle attività per i bambini affetti da neuroblastoma.

L’evento ha permesso di regalare parentesi di serenità e gioia ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, confermando come la sinergia tra diverse realtà possa generare un valore sociale profondo in momenti di particolare vulnerabilità.

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