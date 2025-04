Pasqua in treno: Salerno tra le mete più ambite, boom di viaggiatori da Milano

La Pasqua 2025 vedrà un significativo aumento dell’utilizzo del treno per gli spostamenti in Italia, con una marcata tendenza verso destinazioni che offrono un connubio tra natura e cultura, oltre a facilitare i ricongiungimenti familiari. L’analisi dei flussi di viaggio nel periodo 18-21 aprile 2025 condotta da Trainline evidenzia come Salerno si posizioni tra le mete più desiderate, in particolare per i viaggiatori in partenza da Milano.

Salerno calamita i milanesi: +133% di prenotazioni

I dati di Trainline mostrano un vero e proprio boom di interesse per Salerno da parte dei viaggiatori milanesi, con un incremento delle prenotazioni pari al +133%. Questo dato sottolinea la crescente attrattività della città campana, con le sue spiagge, il lungomare vivace e il ricco patrimonio storico-culturale, come il Duomo e il Castello Arechi, che la rendono una destinazione ideale per una vacanza primaverile. Ma da Salerno c’è anche possibilità di spostarsi verso la Costiera Amalfitana e il Cilento.

Tendenze nazionali: natura, cultura e famiglia al centro

A livello nazionale, l’analisi di Trainline evidenzia una generale preferenza per le mete legate alla natura. Località marittime come Santa Margherita Ligure/Portofino registrano un’impennata del +171% per i milanesi, mentre anche i laghi, come Varenna Esino Perledo (+218%), e le zone montane, come Domodossola (+80%), attraggono un numero crescente di viaggiatori.

Le città d’arte rimangono un polo d’attrazione, con Roma che vede un aumento di arrivi da Napoli (+59%) e Genova (+57%), e Napoli che registra un notevole afflusso da Venezia (+369%) e Milano (+111%).