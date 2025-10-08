Parola all’Esperto: i consigli di Giovanna Voria, Ambasciatrice della Dieta Mediterranea nel Cilento e nel mondo

Ritorna la terza stagione del programma “Parola all’Esperto” in onda tutti i mercoledì alle ore 20:40 e in replica il giovedì alle 16:00 sul canale 79 del digitale terrestre.

Ogni settimana intervisteremo un esperto diverso per ogni categoria che ci darà dei consigli e delle informazioni utili e pratiche per la vita di tutti i giorni. Potete scrivere le vostre domande al numero 327 2295001.

In questa puntata la giornalista Angela Bonora ha intervistato Giovanna Voria – Ambasciatrice della Dieta Mediterranea nel Cilento e nel mondo, Custode del cece di Cicerale e Chef.

Con la sua passione e la sua esperienza, Giovanna racconta le radici cilentane di uno stile di vita riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio Immateriale dell’Umanità, svelando il valore della cucina semplice e genuina fatta di ingredienti locali e stagionali. Nel corso della puntata si parla di territorio, cultura contadina e futuro della cucina mediterranea, con curiosità, ricordi e consigli pratici per portare la salute e la convivialità in tavola ogni giorno.