Parola all’Esperto: i consigli di Anna Gallo, Addestratrice ENCI

Nuova puntata del programma “Parola all’Esperto” in onda tutti i mercoledì alle ore 20:40 sul canale 79 del digitale terrestre e in replica il giovedì alle ore 15:30.

Ogni settimana intervisteremo un esperto diverso per ogni categoria che ci darà dei consigli e delle informazioni utili e pratiche per la vita di tutti i giorni.

In questa puntata la giornalista Angela Bonora ha intervistato Anna Gallo, addestratrice ENCI -Ente nazionale cinofilia italiana.

Anna ha spiegato nel dettaglio in cosa consiste il lavoro di un’addestratrice cinofila, parlando dell’asilo per cani e delle principali tecniche di addestramento che utilizza. Ha raccontato come si addestra un cane adulto rispetto a un cucciolo. Inoltre, ha fornito consigli utili e pratici a tutti i telespettatori che desiderano addestrare i loro cani.