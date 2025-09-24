Parola all’Esperto: i consigli di Andrea Ricci, biologo nutrizionista

In questa puntata il dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista, ci guiderà tra falsi miti, consigli pratici e strategie semplici per rimettersi in forma con energia e benessere

A cura di Angela Bonora

Ritorna la terza stagione del programma “Parola all’Esperto” in onda tutti i mercoledì alle ore 20:40 e in replica il giovedì alle 16:00 sul canale 79 del digitale terrestre.

Ogni settimana intervisteremo un esperto diverso per ogni categoria che ci darà dei consigli e delle informazioni utili e pratiche per la vita di tutti i giorni. Potete scrivere le vostre domande al numero 327 2295001.

In questa puntata la giornalista Angela Bonora ha intervistato Andrea Ricci, biologo nutrizionista.

Settembre diventa così il momento in cui molti di noi sentono il bisogno di rimettersi in forma. Ma come farlo nel modo giusto, senza cadere in diete drastiche o mode passeggere? Ne parliamo in questa puntata con il dottor Andrea Ricci, nutrizionista, che ci guiderà tra falsi miti, consigli pratici e strategie semplici per ripartire con energia e benessere.

