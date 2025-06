Parco eolico tra Polla e Caggiano: la Regione Campania boccia il progetto

La Regione Campania ha respinto il progetto per la realizzazione di un grande parco eolico tra i comuni di Polla e Caggiano. L’Ufficio Speciale per le Valutazioni Ambientali ha esaminato la documentazione presentata dalla società proponente, Godfrey Energia, e ha deciso di non autorizzare l’intervento.

Il progetto: documentazione incompleta

L’istanza riguardava il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per un impianto eolico composto da cinque aerogeneratori. Già nel 2023, la società aveva richiesto a Terna la connessione dell’impianto alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN).

Tuttavia, secondo quanto comunicato dalla Regione, la documentazione risulta incompleta e non consente di superare i motivi ostativi già evidenziati, in particolare per la mancanza del progetto della nuova stazione elettrica. Di conseguenza, l’istanza è stata definitivamente archiviata. Il Comune di Caggiano, da parte sua, aveva espresso una netta contrarietà alla realizzazione dell’impianto.