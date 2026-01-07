Palinuro, operazione antidroga dei Carabinieri: arrestato 24enne

Il 24enne era in possesso di sostanze stupefacenti, del tipo cocaina, e attrezzi per il confezionamento

Maria Emilia Cobucci
Carabinieri

Mattina movimentata quella di ieri nel comune di Centola. Nel corso di un regolare controllo sul territorio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sapri, diretti dal Luogotenente Pino Bosco, hanno messo a segno un’importante operazione antidroga che ha portato all’arresto di un 24enne di Centola.

La ricostruzione dei fatti

I militari, dopo un consueto controllo al giovane, e insospettiti per il comportamento che lo stesso aveva mostrato, decidono di procedere con una perquisizione all’interno dell’abitazione del 24enne, nella frazione costiera di Palinuro. Arrivati in casa, le forze dell’ordine scoprono un quantitativo di droga, del tipo cocaina, e attrezzi utili alle confezionamento della sostanze stupefacente.

Il provvedimento

Il 24enne, di concerto con la Procura di Vallo della Lucania, viene nell’immediato arrestato dai Carabinieri e sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo che si terrà nella giornata di domani, giovedì 8 gennaio. Il giovane, incensurato, dovrà ore rispondere del reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

