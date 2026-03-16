Palinuro diventa laboratorio scientifico: accordo tra il Comune di Centola e l’Università di Urbino per lo studio delle grotte

Il territorio di Centola-Palinuro si appresta a diventare un polo di riferimento per la ricerca scientifica internazionale. L’Amministrazione Comunale ha infatti ufficializzato un protocollo di collaborazione scientifica con l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, un accordo strategico finalizzato allo studio, alla mappatura e alla tutela dell’inestimabile patrimonio carsico e speleologico locale.

L’ateneo marchigiano, attraverso il proprio Dipartimento di Scienze Pure e Applicate, metterà a disposizione un team di esperti in geologia, biologia ed ecologia. L’obiettivo è trasformare le celebri grotte di Palinuro in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, capace di coniugare la conservazione ambientale con l’avanzamento della conoscenza accademica.

Una sinergia per la tutela della biodiversità

L’accordo non si limita alla semplice esplorazione, ma punta a un monitoraggio sistematico degli ecosistemi. I ricercatori condurranno analisi approfondite sulle grotte marine e terrestri, mappando cavità ancora poco esplorate e studiando gli habitat unici che caratterizzano il Cilento.

Particolare attenzione sarà rivolta agli studi ecologici e biologici, essenziali per monitorare la biodiversità e proteggere le specie rare che popolano questi sistemi naturali complessi. Grazie a questa sinergia, ogni cavità diventerà, come sottolineato dall’intesa, una “finestra sulla storia geologica e biologica del Cilento”.

Formazione e divulgazione scientifica nel Cilento

Oltre alla componente puramente analitica, il protocollo d’intesa prevede un forte impatto educativo e sociale. Il territorio di Centola ospiterà attività di formazione e tirocini rivolti a studenti universitari e giovani ricercatori, offrendo loro l’opportunità irripetibile di vivere l’esperienza della ricerca sul campo.

Il progetto prevede inoltre il coinvolgimento diretto della cittadinanza e dei visitatori attraverso l’organizzazione di seminari, workshop e conferenze. Queste iniziative sono pensate per diffondere una cultura della fruizione consapevole, trasformando il patrimonio naturale in un motore di crescita culturale e scientifica per l’intera comunità.

Un ponte tra scienza e valorizzazione territoriale

Questa partnership rappresenta un passo decisivo verso una gestione moderna e sostenibile delle risorse naturali. L’Università di Urbino agirà come un ponte tra la ricerca accademica e il territorio, fornendo all’Amministrazione Comunale gli strumenti necessari per proteggere e, al contempo, promuovere le bellezze locali.