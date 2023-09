Palazzo di città: prima puntata

Primo appuntamento con Palazzo di città, programma di approfondimento politico condotto da Ernesto Rocco. Nella prima puntata ospiti in studio il consigliere comunale di Agropoli Raffaele Pesce, l’ex sindaco Adamo Coppola e, in qualità di opinionista, l’ex primo cittadino agropolese Bruno Mautone. Assenti gli esponenti della maggioranza che hanno preferito declinare l’invito.

Palazzo di città andrà in onda in diretta ogni martedì alle ore 21 sul canale 79 del digitale terrestre e in streaming su InfoCilento.it; la replica mercoledì alle ore 14.30.