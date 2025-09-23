Palazzo di città: focus sulle elezioni regionali

Ritorna un nuovo appuntamento con Palazzo di città, programma di approfondimento politico condotto dal direttore Ernesto Rocco

A cura di Redazione Infocilento

Ritorna un nuovo appuntamento con Palazzo di città, programma di approfondimento politico condotto dal direttore Ernesto Rocco. 

Nella prima puntata ospiti: Mario Cirillo, direttore AgendaPolitica, Andrea Pellegrino, direttore de L’Ora della Sera, Michele Cammarano, consigliere regionale e in qualità di opinionisti in studio, l’ex primo cittadino agropolese cittadino agropolese Bruno Mautone e l’ex senatrice Olimpia Vano.

Palazzo di città andrà in onda in diretta ogni martedì alle ore 21:15 sul canale 79 del digitale terrestre e in streaming su InfoCilento.it; la replica mercoledì alle ore 10:30 e alle 15:00.

