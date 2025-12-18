Paestum, torna la statua di Afrodite: lunedì la presentazione con il Sileno Marsia

Dopo 30 anni dal furto, la statua di Afrodite torna al Museo di Paestum. Lunedì 22 dicembre la presentazione ufficiale insieme al restaurato Sileno Marsia

Afrodite e Sileno

Il Museo Archeologico Nazionale di Paestum si appresta a vivere un momento di straordinaria rilevanza culturale e scientifica. Lunedì 22 dicembre, alle ore 15:30, verranno presentati al pubblico due capolavori che tornano a impreziosire il percorso espositivo: la statua acefala di Afrodite e il Sileno Marsia. L’evento rappresenta il recupero di un tassello fondamentale dell’identità storica locale e la conclusione di un delicato intervento di conservazione.

Il ritorno della statua di Afrodite dopo trent’anni

La protagonista indiscussa della giornata è la statua acefala di Afrodite, che fa il suo rientro ufficiale a Paestum dopo un’assenza durata oltre tre decenni. L’opera era stata trafugata più di trent’anni fa e la sua restituzione è il frutto di una complessa e preziosa attività investigativa condotta dai Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale.

Il restauro del Sileno Marsia e la nuova esposizione

Parallelamente al ritorno di Afrodite, il Museo celebra la nuova collocazione del Sileno Marsia. La scultura è stata oggetto di un importante intervento di restauro che ne ha preservato la materia e migliorato la leggibilità.

Leggi anche:

Natale 2025, a Santa Marina il 20 dicembre appunto con il “Pranzo di Natale con gli Anziani”

Al termine dei lavori, l’opera ha ripreso il suo posto d’onore all’interno della Sala Romana. In questo spazio, le due figure si ritrovano a convivere, dando vita a un percorso narrativo che permette ai visitatori di approfondire il legame tra mito, storia e arte antica.

Dettagli sull’evento e modalità di accesso

La presentazione ufficiale dei due reperti si terrà nel cuore del Museo di Paestum. L’incontro è stato concepito per offrire al pubblico l’opportunità di “riscoprire insieme Afrodite e Marsia”, testimoniando la continua evoluzione dell’offerta museale. L’iniziativa non prevede costi aggiuntivi rispetto alle tariffe ordinarie, poiché è inclusa nel biglietto di ingresso ai Parchi e nell’abbonamento Paestum&Velia, rendendo l’evento accessibile a tutti i visitatori e ai possessori della card annuale.

