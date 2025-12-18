Paestum, torna la statua di Afrodite: lunedì la presentazione con il Sileno Marsia

Il Museo Archeologico Nazionale di Paestum si appresta a vivere un momento di straordinaria rilevanza culturale e scientifica. Lunedì 22 dicembre, alle ore 15:30, verranno presentati al pubblico due capolavori che tornano a impreziosire il percorso espositivo: la statua acefala di Afrodite e il Sileno Marsia. L’evento rappresenta il recupero di un tassello fondamentale dell’identità storica locale e la conclusione di un delicato intervento di conservazione.

Il ritorno della statua di Afrodite dopo trent’anni

La protagonista indiscussa della giornata è la statua acefala di Afrodite, che fa il suo rientro ufficiale a Paestum dopo un’assenza durata oltre tre decenni. L’opera era stata trafugata più di trent’anni fa e la sua restituzione è il frutto di una complessa e preziosa attività investigativa condotta dai Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale.

Il restauro del Sileno Marsia e la nuova esposizione

Parallelamente al ritorno di Afrodite, il Museo celebra la nuova collocazione del Sileno Marsia. La scultura è stata oggetto di un importante intervento di restauro che ne ha preservato la materia e migliorato la leggibilità.

Al termine dei lavori, l’opera ha ripreso il suo posto d’onore all’interno della Sala Romana. In questo spazio, le due figure si ritrovano a convivere, dando vita a un percorso narrativo che permette ai visitatori di approfondire il legame tra mito, storia e arte antica.

Dettagli sull’evento e modalità di accesso

La presentazione ufficiale dei due reperti si terrà nel cuore del Museo di Paestum. L’incontro è stato concepito per offrire al pubblico l’opportunità di “riscoprire insieme Afrodite e Marsia”, testimoniando la continua evoluzione dell’offerta museale. L’iniziativa non prevede costi aggiuntivi rispetto alle tariffe ordinarie, poiché è inclusa nel biglietto di ingresso ai Parchi e nell’abbonamento Paestum&Velia, rendendo l’evento accessibile a tutti i visitatori e ai possessori della card annuale.