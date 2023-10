Paestum capitale internazionale della medicina: 50 esperti a confronto nella città dei templi

Paestum capitale internazionale della medicina tra il 6 e l’8 ottobre 2023 per 10° forum internazionale dell’IIAAC (INTERNAL MEDICINE, IMMUNOLOGY, ALLERGY, ASTHMA & COPD) che vedrà riuniti 50 tra i massimi internazionali di Medicina Interna, Immunologia, Allergologia, Asma e Bronchite Cronica Ostruttiva (BPCO) per fare il punto sullo stato dell’arte di quelli che sono nuovi metodi, approcci e strumenti innovativi e tools tecnologici a supporto del benessere degli esseri umani e del Pianeta.

A seguire le lezioni frontali ed i workshop interattivi saranno 150 medici che accederanno anche ai corsi teorico-pratici di diagnostica allergologica e dermatologica e di spirometria (funzionalità respiratoria).

Sono previste tavole rotonde con focus su criticità correlate all’ invecchiamento della popolazione e alla cronicità delle patologie per mettere in atto una “medicina di iniziativa” che superi quella “della attesa” .

“Questo obiettivo – dichiara il professore Vincenzo Patella, Presidente della società italiana di aerobiologia medicina e ambiente e responsabile scientifico dell’evento – se raggiunto servirà al medico ed a tutte le figure dell’ecosistema salute per prendere decisioni in modo più rapido, tarato sulle specificità della singola persona, e con una conseguente impatto positivo sulla spesa sanitaria pubblica. In più durante l’evento saranno affrontati anche gli aspetti dell’impatto ambientale e sociale e della doppia transizione ecologica e digitale che investe anche le organizzazioni sanitarie”.

Il programma

Alla cerimonia pubblica inaugurale che si terrà nella mattinata di sabato 7 ottobre all’Hotel Ariston di Paestum tra le varie autorità presenzieranno Antonio Postiglione (Direttore delle Politiche Sanitarie della Regione Campania) e Gennaro Sosto (Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Salerno), gli onori di casa verranno affidati al Sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri in veste anche di Presidente della Provincia di Salerno, interverranno anche Giovanni D’Angelo, Presidente dell’Ordine dei Medici di Salerno, Carmine Vecchione Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Salerno, Maria Triassi, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Giuseppe Longo Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, Ferdinando De Francesco

Presidente Ordine dei Farmacisti di Salerno e Maria Luisa De Leo, Presidente Rotary Club Paestum.

Come da tradizione l’evento sarà aperto da una lectio magistralis tenuta da scienziati distintisi in altri ambiti disciplinari. Quest’anno si parlerà di robotica collaborativa con un intervento tenuto da Bruno Siciliano, professore ordinario di automatica e robotica all’Università di Napoli Federico II, considerato tra i massimi esperti mondiali di robotica, che sarà introdotto dal prof. Alex Giordano, docente di Trasformazione Digitale e tra i pionieri italiani della cultura digitale in Italia e nel mondo.