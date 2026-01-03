Padula: dopo sei anni ritrovata la cagnolina Laika

Dopo sei lunghi anni lontana dalla sua famiglia, Laika è finalmente tornata a casa. La cagnolina, ritrovata vagante a Padula nella notte di Capodanno, custodiva una storia fatta di attese, dolore e speranze che sembravano ormai svanite.

La scomparsa

Dal 2019, anno della sua improvvisa scomparsa dall’abitazione di famiglia, di lei si erano perse completamente le tracce.

La svolta è arrivata solo pochi giorni fa, grazie alla pubblicazione di un post con la foto della cagnolina. Un’immagine che ha riacceso un filo di speranza e ha permesso alla sua famiglia di riconoscerla e farsi avanti.

I volontari dell’OIPA Vallo di Diano dopo aver ascoltato con attenzione il racconto della sua “mamma umana” e aver confrontato le informazioni raccolte, ogni dettaglio ha trovato conferma: la descrizione, l’età, il carattere. Laika è una cagnolina anziana, dolcissima, socievole e molto ubbidiente, proprio come ricordata dalla sua famiglia. I fatti coincidevano, e non c’erano più dubbi: era lei.

Il ritorno a casa

Un abbraccio atteso per anni ha così posto fine a un lungo periodo di sconforto. Le foto di Laika finalmente a casa, accanto al camino e sulla sua sedia preferita, raccontano meglio di qualsiasi parola la gioia di questo ritorno.

Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno condiviso il post, alla famiglia che ha accolto e protetto Laika durante i giorni di gelo e ai volontari dell’OIPA Vallo di Diano. Dopo anni di silenzio, l’amore è riuscito a ritrovare la strada di casa.