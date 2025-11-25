Padula, auto finisce sotto un camion nei pressi della Certosa: ferita una donna

Un grave incidente stradale si è verificato nella giornata di oggi, intorno alle ore 13:00, nel comune di Padula. Il sinistro ha avuto luogo in un punto nevralgico del territorio, nelle immediate vicinanze della Certosa di San Lorenzo, precisamente nei pressi dell’area pedonale. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto utilitaria è andata a finire, per cause ancora in corso di accertamento, sotto un mezzo pesante.

I soccorsi e le condizioni della conducente

Alla guida dell’utilitaria vi era una professoressa, rimasta ferita in seguito al violento impatto. Nonostante la dinamica dello scontro abbia destato molta preoccupazione, le condizioni della donna risultano stabili: fortunatamente non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono giunti tempestivamente i sanitari del 118 con un’ambulanza, che hanno provveduto al trasferimento della ferita in ospedale per le cure necessarie.

Rilievi delle forze dell’ordine e traffico

L’area è stata raggiunta anche dai Carabinieri e dagli agenti della Polizia Locale, impegnati a effettuare i rilievi del caso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. A causa della posizione dei veicoli e delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza, il traffico è stato interdetto nel tratto interessato.