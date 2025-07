Padula: al via progetti per lo sviluppo turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale

Il Comune di Padula ha pubblicato un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla selezione di progetti orientati allo sviluppo turistico integrato e alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale della città.

L’iniziativa, in coerenza con l’Accordo di Valorizzazione sottoscritto con la Direzione Regionale Musei della Campania, rientra nel percorso avviato dall’Amministrazione comunale guidata dalla sindaca Michela Cimino per rafforzare l’attrattività del territorio. Un patrimonio che include la Certosa di San Lorenzo, la Casa Museo Joe Petrosino, il Battistero Paleocristiano di San Giovanni in Fonte e una rete diffusa di beni culturali e ambientali.

Le finalità

L’obiettivo è individuare un operatore qualificato, con esperienza nella gestione di progetti turistici, che collabori con l’Ente nella realizzazione di un progetto di destination management fondato su promozione digitale, creazione di esperienze turistiche, narrazione del territorio, riattivazione di immobili dismessi a fini ricettivi e formazione di personale locale.

“Questa iniziativa – dichiara l’Assessore al Turismo Antonio Fortunati – rappresenta un passaggio concreto del più ampio percorso che stiamo portando avanti per rilanciare il nostro patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico. L’obiettivo è aumentare le presenze turistiche, attivare processi capaci di generare sviluppo e nuove opportunità per i cittadini, con particolare attenzione ai più giovani”.

Il compenso previsto per il primo anno è pari a 10 mila euro. Per il secondo e terzo anno, all’importo fisso annuale potrà aggiungersi un incentivo, fino a un massimo del 30% annuo, calcolato in base all’incremento degli incassi derivanti dalla tassa di soggiorno. Tale meccanismo premiale è stato concepito per misurare in modo oggettivo i risultati dell’attività svolta dagli aggiudicatari del progetto e per allineare gli obiettivi dell’iniziativa a quelli dell’Amministrazione comunale: incentivare l’aumento delle presenze turistiche, generare maggiori entrate tramite la tassa di soggiorno e favorire, di conseguenza, lo sviluppo economico delle attività locali di Padula.

Ambiti dell’intervento:

Il progetto dovrà prevedere l’erogazione di servizi integrati, tra cui:

Storytelling e raccolta di contenuti visivi e narrativi, attraverso il coinvolgimento degli operatori locali;

Narrazione e comunicazione delle eccellenze del territorio, rivolte a target specifici interessati a cultura, enogastronomia e identità locali;

Progettazione di esperienze turistiche autentiche, capaci di mettere in contatto i visitatori con la comunità locale;

Distribuzione e promozione su circuiti nazionali e internazionali, tramite agenzie, OTA e tour operator;

Strategie di posizionamento digitale e SEO, per migliorare la visibilità online di Padula;

Valorizzazione del patrimonio edilizio dismesso, con riconversione in strutture ricettive;

Formazione di figure professionali locali per la gestione dell’offerta turistica.

Requisiti per la partecipazione

Possono partecipare operatori economici in forma singola o associata (RTI, consorzi, ATI), fondazioni, società o enti del Terzo Settore con comprovata esperienza nella valorizzazione territoriale, in possesso dei seguenti requisiti:

Esperienza almeno triennale in marketing territoriale e turistico;

Operatività nel turismo esperienziale e nella comunicazione digitale;

Capacità di gestione di reti commerciali a livello internazionale;

Iscrizione al MePA e disponibilità a operare tramite trattativa diretta.

Le info utili

Le proposte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 22 luglio 2025, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: protocollo.padula@asmepec.it

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Area Amministrativa al numero 0975 778711 o via PEC all’indirizzo: affarigenerali.padula@asmepec.it; Link all’avviso pubblico.