Padula: al Liceo Pisacane una toccante testimonianza, la figlia di Violeta Senchiu racconta l’impegno contro il femminicidio

Tra le testimonianze più commoventi quella di Valentina, figlia di Violeta Senchiu, la donna di Sala Consilina uccisa dal marito nel 2018

A cura di Federica Pistone

Una mattinata intensa e ricca di emozioni quella di ieri, martedì 25 novembre, all’Istituto Pisacane di Padula, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Una testimonianza toccante

L’evento, organizzato dai rappresentanti degli studenti insieme ai docenti Pezzella, Romanelli e Fasano, ha visto la partecipazione di ospiti che quotidianamente si battono contro la violenza di genere. Tra le testimonianze più commoventi quella di Valentina, figlia di Violeta Senchiu, la donna di Sala Consilina uccisa dal marito nel 2018, che ha raccontato il suo dramma, suscitando profonda commozione tra i presenti.

Il Comitato “Se Non Ora Quando? Vallo di Diano”, con la referente Maddalena Robustelli e l’avvocato Rosy Pepe, ha presentato il “violentometro”, strumento educativo per riconoscere comportamenti violenti, mentre l’assistente sociale Carmela Barra ha illustrato il delicato lavoro di supporto alle vittime.

Leggi anche:

Sala Consilina, atto vandalico contro la cassetta dell’ascolto: indignazione del Forum dei Giovani

Il dolore e l’impegno contro il femminicidio

Un momento di grande impatto anche con l’intervento della capitano Veronica Pastori, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina, che ha spiegato il ruolo delle forze dell’ordine nell’assistenza alle donne in difficoltà. La dirigente scolastica, prof.ssa Paola Migaldi, ha partecipato attivamente alla mattinata, insieme agli studenti che hanno letto storie di donne vittime di violenza, interpretato canzoni e presentato poesie dedicate alle vittime di femminicidio, tra cui la toccante composizione di Angela Montalto (2Q).

L’interpretazione musicale di Miriam Giuliano (3A) della canzone “Donna” di Mia Martini ha chiuso la giornata con un messaggio di forza e consapevolezza. Gli organizzatori hanno voluto sottolineare che la parola d’ordine rimane rispetto, ribadendo l’importanza di sensibilizzare le giovani generazioni contro ogni forma di violenza.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Medico

Ascea: un confronto scientifico sul tumore al pancreas, ecco il programma

L'appuntamento si terrà sabato 29 novembre presso la Fondazione Alario

Morigerati, “Parità di genere”: un seminario su psicologia, diritti e sistemi in equilibrio

La giornata è in programma venerdì 28 novembre alle ore 18:30 presso…

Pioggia

Maltempo, ancora un avviso di allerta meteo: ecco le previsioni per le prossime ore

Temporali in attenuazione, ma permane il rischio idrogeologico

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79