Ottati in festa per i 100 anni di Zio Attilio Capozzoli

A portare gli auguri al centenario anche il sindaco, Elio Guadagno

Ottati, centenario

La comunità di Ottati festeggia un nuovo, importante traguardo di longevità: i cento anni di Zio Attilio Capozzoli Un secolo di vita che racchiude sacrifici, valori, gentilezza e un esempio costante di umanità. La sua storia personale rappresenta un patrimonio prezioso per il territorio, un’eredità morale che continua a ispirare le nuove generazioni.

Il valore degli anziani nella comunità

Ogni anziano è uno scrigno di memoria e saggezza, un tesoro da custodire e valorizzare. Le vite lunghe e piene di esperienze come quella di Zio Attilio ricordano quanto la presenza dei nostri nonni arricchisca la comunità, offrendo insegnamenti che solo il tempo e la vita possono donare.

Una terra che vive più a lungo: i centenari del 2025

Il territorio si conferma sempre più una vera “Terra della Lunga Vita”. Oltre a Zio Attilio, anche suo fratello Giovanni, che ha raggiunto i 102 anni, testimonia questa straordinaria longevità familiare. A loro si aggiunge Zia Sofia Madaio, che proprio oggi festeggia il suo centenario, insieme a Zia Maria Doddato e Zia Adalgisa Marino, entrambe arrivate ai 100 anni nel corso del 2025.

Orgoglio per i nostri nonni, custodi del futuro

La comunità guarda ai propri anziani con profondo rispetto. I nonni rappresentano la memoria storica, le radici e l’esempio indispensabile per costruire il futuro. Celebrare i loro traguardi significa riconoscere il valore della vita, della famiglia e della tradizione.

