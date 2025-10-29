Ottati aderisce al bando “Gemellaggio tra le città”

Il Comune di Ottati ha deliberato di partecipare al bando comunitario “Gemellaggio tra le città”. L’iniziativa finanzia progetti che favoriscono gli scambi tra cittadini di Paesi diversi e promuovono la diversità culturale e la comprensione reciproca a livello europeo.

I progetti

I progetti ammissibili devono coinvolgere municipalità di almeno due Paesi diversi (di cui uno Stato membro dell’UE) e avere una durata compresa tra 6 e 12 mesi. Le tematiche coperte includono la solidarietà, la partecipazione civica e democratica, i diritti di cittadinanza europea e la lotta alla violenza di genere e sui minori.

Per procedere con la candidatura, la Giunta ha stanziato un budget di 1.000 euro destinato all’iscrizione alla Piattaforma CERV e ha incaricato il Responsabile dell’Area Amministrativa di trovare un supporto specialistico.