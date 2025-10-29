Ottati aderisce al bando “Gemellaggio tra le città”

Il Comune di Ottati si candida a un bando comunitario per promuovere scambi culturali e la partecipazione civica

A cura di Redazione Infocilento
Ottati, Convento Domenicani

Il Comune di Ottati ha deliberato di partecipare al bando comunitario “Gemellaggio tra le città”. L’iniziativa finanzia progetti che favoriscono gli scambi tra cittadini di Paesi diversi e promuovono la diversità culturale e la comprensione reciproca a livello europeo.

I progetti

I progetti ammissibili devono coinvolgere municipalità di almeno due Paesi diversi (di cui uno Stato membro dell’UE) e avere una durata compresa tra 6 e 12 mesi. Le tematiche coperte includono la solidarietà, la partecipazione civica e democratica, i diritti di cittadinanza europea e la lotta alla violenza di genere e sui minori.

Per procedere con la candidatura, la Giunta ha stanziato un budget di 1.000 euro destinato all’iscrizione alla Piattaforma CERV e ha incaricato il Responsabile dell’Area Amministrativa di trovare un supporto specialistico.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Maria Emilia Cobucci, Tg

Tg InfoCilento 29 ottobre 2025

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Maria Emilia Cobucci.

Casa di Comunità Pollica

Pollica, si pongono le basi per il nuovo Ospedale di Comunità: al via i lavori

Si tratta di un progetto di fondamentale utilità per il potenziamento del…

Ospedale Ruggi

“Miracolo” al Ruggi di Salerno: un uomo torna a camminare dopo la rimozione di un rarissimo tumore midollare

All’Ospedale Ruggi di Salerno un complesso intervento neurochirurgico restituisce la mobilità a…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79