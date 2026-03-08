Ospitalità diffusa a Campora: Comune punta ad acquisire un immobile al patrimonio dell’Ente

Il Comune di Campora, guidato dal sindaco Gianni Feola, intende acquisire al patrimonio dell’Ente un immobile situato nel centro storico da destinare alla ricezione turistica. Il recupero e la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente rappresenta per il Comune uno strumento fondamentale di rigenerazione urbana, contrasto allo spopolamento e rivitalizzazione del tessuto sociale ed economico.

Gli obiettivi

L’intenzione dell’Amministrazione Comunale è di rivitalizzare il centro storico del paese realizzando un’opera polifunzionale che sia in grado di intercettare e rispondere alle seguenti esigenze: ricezione turistica, intesa come una serie di attività, come ad esempio l’accoglienza e servizi connessi, volte a migliorare la fruibilità e la qualità dei servizi offerti ai visitatori, nonché a rafforzare l’attrattività complessiva del borgo, quale leva strategica per la valorizzazione del patrimonio locale e per la promozione di uno sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e culturale.

Le caratteristiche dell’immobile

Per far questo occorre acquisire al patrimonio immobiliare dell’Ente un immobile avente le seguenti caratteristiche fondamentali:

sito nel Centro Storico;

deve trattarsi di un fabbricato autonomo, non strutturalmente o funzionalmente connesso ad altri immobili di diversa proprietà, deve essere quindi ceduto in toto;

deve essere dotato di una superficie complessiva non inferiore a 300 m2 (trecento mq), in quanto è necessario disporre di un’adeguata volumetria per la realizzazione degli interventi.

Una volta perfezionato l’acquisto del fabbricato, anche con una misura di finanziamento idonea alla realizzazione degli obiettivi prefissati, dovrà svilupparsi contestualmente e tempestivamente un’attività ricettiva a carattere turistico, affinché il bene possa costituire una reale risorsa strategica in grado di generare opportunità concrete e favorire lo sviluppo socio/economico per l’intero territorio comunale.