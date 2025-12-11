Ospedale di Vallo della Lucania, “Io dono, fallo anche tu”: una giornata dedicata alla donazione del sangue

La giornata di donazione straordinaria, è in programma per domenica 14 dicembre

A cura di Roberta Foccillo
Donazione sangue

Continuano presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania le giornate dedicate alla raccolta del sangue. Un gesto semplice ma fondamentale, che contribuisce a salvare vite umane e a sostenere chi si trova in difficoltà.

Io dono, fallo anche tu” è l’invito lanciato dall’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento, impegnata da anni nella sensibilizzazione e nella promozione della cultura della solidarietà.

L’appuntamento straordinario

Un appuntamento straordinario è previsto per domenica 14 dicembre 2025, dalle ore 8:30 alle 13:00. Chi non potrà partecipare in quella data avrà comunque la possibilità di donare dal lunedì al sabato, nella stessa fascia oraria, presso il Centro Trasfusionale.

Informazioni utili per i donatori

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione al 393 8739392 oppure il Centro Trasfusionale al 0974 711258.

Donare sangue è un processo semplice e sicuro, accessibile a molte persone. Generalmente, chi ha un’età compresa tra i 18 e i 65 anni, gode di buona salute e pesa almeno 50 kg può diventare donatore.

Preparazione alla donazione

Prima di recarsi al centro trasfusionale è consigliabile consumare una colazione leggera, evitando cibi grassi. È inoltre fondamentale portare con sé un documento d’identità valido e la tessera sanitaria.

Un breve colloquio con il personale medico e un semplice prelievo serviranno a valutare l’idoneità del donatore. L’intero processo richiede solitamente poco tempo, ma il suo impatto è enorme e può fare la differenza per chi ha bisogno.

Un gesto che salva vite

Partecipare alla giornata di donazione presso l’ospedale di Vallo della Lucania è un modo semplice ma potente per contribuire al benessere della propria comunità e offrire una speranza di vita a chi ne ha più bisogno.

