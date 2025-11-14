Emergenza sangue: a Vallo della Lucania mobilitazione per la donazione di sangue

L’Associazione Donatori Volontari Di Sangue Del Cilento ODV lancia un nuovo appello alla cittadinanza per la donazione di sangue, sottolineando l’importanza di questo gesto salvavita.

L’iniziativa si concentra presso il centro trasfusionale dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, punto di riferimento essenziale per l’assistenza sanitaria del territorio.

L’importanza cruciale del gesto

La donazione di sangue riveste un ruolo fondamentale e insostituibile all’interno del sistema sanitario. Il sangue e i suoi emocomponenti sono essenziali non solo per le situazioni di emergenza (come incidenti o emorragie gravi), ma anche per il supporto costante di pazienti affetti da malattie croniche, per gli interventi chirurgici complessi, per le terapie oncologiche e nei programmi di trapianto di organi.

Non esistendo alternative artificiali, la disponibilità di sangue dipende esclusivamente dalla generosità e dal senso civico dei donatori volontari.

Ogni singola sacca donata può letteralmente salvare più vite e garantire la continuità delle cure sanitarie.

Appuntamento domenica 16 novembre

È stata organizzata una giornata straordinaria dedicata alla raccolta sangue per facilitare la partecipazione dei donatori e incrementare le scorte. L’appuntamento è fissato per domenica 16 Novembre presso il centro trasfusionale.

L’orario stabilito per questa sessione eccezionale copre la fascia mattutina:

Dalle 08.30 alle 13.00.

Si può donare sempre

Oltre all’evento straordinario domenicale, l’Associazione ricorda che è possibile effettuare la donazione di sangue con regolarità durante la settimana.

Le donazioni ordinarie sono aperte:

Dal lunedì al sabato.

Sempre dalle 8.30 alle 13.00.

L’Associazione manda un appello di incoraggiamento personale rivolto a tutti: “Io dono, fallo anche tu!“.