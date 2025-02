Ospedale di Sant’Arsenio: “Possibile gestione esterna della struttura”

Lo SPI CGIL, in una nota firmata dal Segretario Generale Arturo Sessa, denuncia la grave situazione sanitaria che affligge la provincia di Salerno. Il sindacato sottolinea come la sanità e i servizi socio-assistenziali siano in continuo peggioramento, con un impatto negativo sui cittadini, in particolare sugli anziani e le persone fragili, che sono sempre più privi di adeguata assistenza.

Le richieste

Secondo lo SPI-CGIL, è urgente evidenziare le responsabilità del Governo e della Regione per quanto riguarda la “Rete dell’Assistenza Territoriale dell’ASL Salerno”. Le previsioni dell’Atto Aziendale (delibera D.G. n° 1306/2024) sono a rischio e, a livello locale, non si registrano interventi significativi per alleviare le carenze denunciati. A preoccupare ulteriormente è la carenza di Medici di Base, che non vengono sostituiti al momento del pensionamento.

“I livelli di assistenza non sono garantiti in modo uniforme”

Particolare attenzione è rivolta al distretto sanitario 72, che comprende i comuni del Vallo di Diano. Secondo Sessa, i livelli di assistenza non sono garantiti in modo uniforme sul territorio, e a pagare le conseguenze sono i cittadini. Un altro tema centrale della nota riguarda l’ospedale di Comunità di Sant’Arsenio, che, pur essendo stato ultimato, fatica a decollare.

Lo SPI CGIL propone soluzioni come l’integrazione sanitaria tra medici e altre professionalità, e l’assunzione di personale stabile a tempo indeterminato per colmare i vuoti di organico. Inoltre, il sindacato esprime una ferma opposizione a qualsiasi forma di privatizzazione dell’ospedale di Sant’Arsenio, considerando questa scelta come una pessima idea, poiché in altre realtà dove è stata sperimentata, non ha prodotto risultati positivi.