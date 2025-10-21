Ospedale di Roccadaspide, 62enne di Aquara soccorso dopo essere stato morso da una vipera

Tempestivo ed essenziale l’intervento di tutti i sanitari in servizio presso il Pronto Soccorso del nosocomio rocchese

A cura di Alessandra Pazzanese
Vipera

Un uomo di 62 anni è arrivato, domenica mattina, presso il pronto soccorso dell’ospedale di Roccadaspide dopo essere stato morso da una vipera mentre stava effettuando dei lavori agricoli nei suoi terreni siti ad Aquara, comune in cui l’uomo risiede.

A prendere in carico il caso il dottore Gianfranco Glielmi e la dottoressa Anna Auricchio.

L’intervento

Tempestivo ed essenziale l’intervento di tutti i sanitari in servizio presso il Pronto Soccorso del nosocomio rocchese che hanno immediatamente attivato il protocollo del caso: il personale si è messo in contatto con il Centro Antiveleni dell’Ospedale Cardarelli di Napoli e, come da prassi, per l’uomo è stato attivato tutto l’iter di cura e osservazione in modo da valutare la necessità o meno dell’utilizzo dell’antidoto, sconsigliato nei casi non gravi per alcuni effetti collaterali.

Il monitoraggio del paziente

L’uomo è ancora sotto stretto monitoraggio, i controlli sul paziente vengono effettuati con cadenza regolare anche nelle ore notturne e, grazie alla velocità dell’intervento, non presenterebbe particolari criticità.

Quanto accaduto ha fatto emergere, ancora una volta, l’importanza del presidio ospedaliero della Valle del Calore per tutte le Aree Interne abitate da una popolazione composta per la maggior parte da anziani e in cui, vista l’altissima vocazione rurale della zona, gli incidenti agricoli sono più frequenti.

