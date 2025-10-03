Ospedale di Polla, svolta nella cura del glaucoma: introdotta una nuova tecnica mini-invasiva

Una tecnica chirurgica mini-invasiva destinata a rivoluzionare il trattamento di una delle patologie oculari più diffuse e pericolose

A cura di Federica Pistone
Ospedale Polla

Una nuova possibilità di cura per i pazienti affetti da glaucoma arriva dall’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove nel reparto di Oculistica è stata introdotta una tecnica chirurgica mini-invasiva destinata a rivoluzionare il trattamento di una delle patologie oculari più diffuse e pericolose.

Guidato dal dottor Alfonso Pellegrino, il team medico composto da Giulio Salerno, Vincenzo Gagliardi, Livio Vitiello, Alessia Coppola, Giulia Abbinante, Ilaria De Pascale ed Eleonora D’Aniello ha adottato l’impianto di Stent XEN, una procedura all’avanguardia che consente di ridurre la pressione intraoculare in modo efficace e sicuro, evitando interventi invasivi.

Il glaucoma

Il glaucoma, spesso silente nella sua fase iniziale, può condurre alla perdita progressiva della vista se non trattato correttamente. Quando la terapia farmacologica con colliri non è più sufficiente, è necessario intervenire chirurgicamente. L’impianto di Stent XEN consiste nell’inserimento, attraverso una microincisione in cornea chiara, di un dispositivo sottilissimo e flessibile realizzato in gelatina suina e gluteraldeide. Questo stent favorisce il drenaggio dell’umore acqueo dall’occhio, contribuendo a diminuire la pressione interna e prevenire il danneggiamento del nervo ottico

La tecnica

Rispetto alle tecniche tradizionali, questa procedura presenta numerosi vantaggi: nessuna apertura della sclera (la tunica esterna dell’occhio); riduzione immediata e significativa della pressione intraoculare già a partire dal giorno successivo all’intervento e tempi di recupero molto rapidi, con un ritorno veloce alla vita quotidiana.
Questa nuova tecnica, già adottata nei principali centri oculistici italiani, rappresenta ora una realtà anche a Polla, confermando l’elevato livello di specializzazione del reparto di Oculistica dell’ospedale valdianese.
L’introduzione dell’impianto di Stent XEN amplia le possibilità terapeutiche per i pazienti glaucomatosi, offrendo un trattamento efficace, meno invasivo e più sicuro, che punta a migliorare significativamente la qualità della vita.

