Ospedale, Del Mastro (FdI): “Al peggio non c’è mai fine: vergogna”

«Abbiamo avuto conferma dell’utilità dell’ospedale di Agropoli: serve alla propaganda politica di Rosa Lampasona». Così Modesto Del Mastro, consigliere provinciale di Fratelli d’Italia e coordinatore Cilento Nord del partito di Giorgia Meloni, su quanto accaduto in mattinata presso il nosocomio.
La polemica
Sulle pareti interne della struttura è comparso un manifesto che annuncia l’inaugurazione del comitato elettorale dell’assessore agropolese. «L’evento si tiene nel pomeriggio e qualcuno, con ogni probabilità riconducibile alla candidata se non lei in prima persona, ha ben pensato di fare propaganda elettorale nel nosocomio».
«Vogliamo sperare che l’assessore non sia arrivata a tanto, che non si sia ricoperta di cotanta vergogna, abbassandosi ad attaccare un manifesto in un ospedale chiuso, in una città senza pronto soccorso dove la gente muore. È un qualcosa di assolutamente deplorevole. Se fosse stata lei in prima persona o qualcuno a lei vicino si tratterebbe di un fatto molto grave che ben ne descrive la natura affaristica e personalistica dell’attività politica. Se invece lei è totalmente estranea, e quindi il manifesto è stato affisso da un buontempone, deve prenderne le distanze e chiedere umilmente scusa anche se la colpa non è ascrivibile a lei. Deve farlo pubblicamente, con un comunicato alla stampa e attraverso i suoi canali social».
«Sapevamo che l’ospedale sarebbe diventato terreno di campagna elettorale ma non fino a questo punto. È una vergogna assoluta. Hanno il coraggio di fare tutto ciò a testa alta – ragiona Del Mastro – ma dovrebbero abbassarla una volta per tutte. Pare, inoltre, che la locandina sia stata strappata da qualcuno con foga e tanta rabbia. Condivido e condividiamo il gesto: la misura è colma. Infine – conclude il consigliere provinciale – diciamo all’assessore, al sindaco, alla maggioranza, a De Luca e a tutta la bella compagna che l’ospedale non si tocca. Non più. Adesso basta. Vergogna!».
Hanno sbagliato manifesto, dovevano mettere quello della inaugurazione, perché ogni volta che si vota fanno una inaugurazione dell’ospedale. Questo ospedale è diventato importante perché dopo la prima inaugurazione ad opera di Bassolino in piena campagna elettorale hanno capito che portava bene inaugurazione ogni campagna elettorale.
Eeerhhjhhh…..il Cilento e’ una roccaforte di sx…..fin dalla notte dei tempi.