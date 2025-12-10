Orria proclama il lutto cittadino per la scomparsa di Nino Ruocco

Il Comune di Orria ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di venerdì 12 dicembre 2025 in segno di profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Nino Ruocco, il giovane concittadino di 42 anni rimasto vittima di un drammatico incidente stradale avvenuto il 3 dicembre 2025 a Houston, in Texas, mentre si recava a scuola per prendere i figli.

La decisione del sindaco

Il provvedimento è stato disposto dal sindaco Agostino Astore, che ha interpretato i sentimenti dell’intera comunità in un momento di grande dolore. L’Amministrazione comunale ha inteso esprimere, in modo ufficiale e tangibile, la propria vicinanza ai familiari: i figli Pantaleon e Carmen Alicia, la moglie Jarvis Maria Isabel, il padre Pantaleo, la madre Felicia e il fratello Cristian.

La giornata del lutto cittadino coincide con la data prevista per la celebrazione dei funerali, ed è stata proclamata quale segno di rispetto e fraterna condivisione del dolore che ha colpito la famiglia Ruocco e l’intera comunità di Orria. Nel provvedimento si sottolinea anche il profilo umano del giovane scomparso, descritto come una persona riservata, determinata e capace di costruire il proprio futuro con impegno.

In occasione del lutto cittadino, è stato inoltre disposto il divieto di svolgimento di attività ludiche e ricreative, o comunque non compatibili con il carattere luttuoso della giornata.