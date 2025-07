Orria: approvati due progetti utili alla collettività

Il Comune di Orria, guidato dal sindaco Agostino Astore, ha approvato due progetti utili alla collettività (PUC), per l’utilizzo (minimo otto ore settimanali) dei percettori dell’ Assegno d’Inclusione (ADI) in attuazione del Decreto 22 ottobre 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla G.U. n. 5 del 08/01/2020.

L’iniziativa

I progetti approvati dall’Ente riguardano in particolare due macro aree: supporto mondo ambiente e supporto mondo pubblica utilità. Con il Decreto Lavoro a partire dal 1° gennaio 2024 è stato abolito il Reddito di Cittadinanza ed è stato sostituito con un nuovo strumento che si chiama Assegno di Inclusione, acronimo ADI, che prevede specifici percorsi di inserimento sociale, formazione, lavoro e politiche attive del lavoro.

Per ricevere tale beneficio economico, il cittadino richiedente dovrà iscriversi al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e sottoscrivere un Patto di attivazione digitale, che farà in modo che i suoi dati vengano trasmessi ai Centri per l’Impiego, alle Agenzie per il lavoro, e agli Enti autorizzati alle attività di intermediazione allo scopo di favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro.