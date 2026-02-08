Oroscopo Paolo Fox 9 febbraio: Ariete, giornata un pò nervosa. Capricorno, giornata riflessiva dal punto di vista affettivo

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per lunedì 9 febbraio, una giornata che invita alla riflessione ma anche a piccoli slanci di coraggio. Le stelle parlano di sentimenti, lavoro e scelte personali: ascoltarle può aiutare a trovare il giusto equilibrio.
Ariete
Giornata un po’ nervosa, soprattutto nei rapporti personali. Meglio evitare discussioni inutili e rimandare chiarimenti importanti.
Toro
Le stelle favoriscono la stabilità emotiva. In amore c’è bisogno di conferme, mentre sul lavoro conviene muoversi con prudenza.
Gemelli
Domenica interessante per i contatti e le relazioni. Una telefonata o un incontro può cambiare l’umore in meglio.
Cancro
Sensibilità in primo piano. È il momento giusto per dedicarsi alla famiglia e chiarire vecchi malintesi.
Leone
Energia in ripresa. Buone notizie sul fronte personale, ma attenzione a non voler avere sempre l’ultima parola.
Vergine
Giornata utile per fare ordine, dentro e fuori. Piccole tensioni in amore, superabili con il dialogo.
Bilancia
Clima più sereno rispetto ai giorni scorsi. Le relazioni migliorano, soprattutto se lasci spazio all’ascolto.
Scorpione
Intuizioni forti e desiderio di cambiamento. Segui l’istinto, ma senza forzare troppo le situazioni.
Sagittario
Voglia di evasione e leggerezza. Ottima giornata per programmare qualcosa di piacevole o stare con amici.
Capricorno
Domenica riflessiva. È il momento di fare il punto su una scelta importante, senza farti influenzare dagli altri.
Acquario
Creatività e idee brillanti. In amore c’è bisogno di libertà, ma anche di maggiore chiarezza.
Pesci
Emozioni intense e romanticismo in crescita. Le stelle favoriscono i sentimenti e i rapporti sinceri.