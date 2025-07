Oroscopo Paolo Fox 8 luglio: amici del Toro, giornata favorevole sul lavoro. Vergine, Marte vi supporta in amore

Una giornata che invita all’equilibrio tra cuore e mente: la Luna in aspetto stimolante e qualche transito importante rendono il 8 luglio ideale per riflettere, agire con prudenza e, dove serve, rinnovare energie.

Ariete

Domani ritroverete concretezza: energia in aumento e possibili conferme nel lavoro. In amore, ASCOLTO e calma sono fondamentali: un incontro con il passato può riaprire vecchie ferite – meglio non farsi condizionare.

Toro

Giornata favorevole per questioni finanziarie: un approccio calmo e ponderato porterà buoni risultati. In amore, evitate reazioni impulsive: single in pista, ma con cautela.

Gemelli

Brilla la vostra vivacità: dialoghi intensi e possibili cambi di rotta. Attenzione a non cambiare idea con troppa velocità. Nei single, fascino in evidenza e nuove empatie .

Cancro

La Luna vi rende più lucidi e consapevoli: momento buono per introspezione e dialogo nel lavoro. In amore, serene se in coppia; per i single, meglio focalizzarsi su sé stessi.

Leone

Il periodo è stimolante: Mercurio e il prossimo ingresso del Sole amplificano la creatività. Occasioni interessanti sul lavoro e miglioramenti dai rapporti personali. Single, fatevi avanti nelle prossime settimane .

Vergine

Avete accumulato esperienza e ora sapete dove puntare. Marte vi supporta: è il momento di portare avanti progetti importanti. In amore, chiarite ciò che non va e parlate con sincerità .

Bilancia

Il ritmo si fa serrato: non esagerate con impegni e controllate le finanze. Attenzione alle spese impreviste; tra venerdì e sabato, presenza favorevole per chiarire situazioni rimaste in sospeso.

Scorpione

Con Marte, Giove e il Sole favorevoli, siete in ascesa: fatevi avanti nel lavoro. In amore, sì a convivenze o proposte importanti: anche i single potranno vivere incontri stimolanti.

Sagittario

Si profila una svolta: volete cambiare e ora potete farlo. Le stelle chiedono scelte nette. In amore, qualche tensione in vista ma la verità convincerà chi non è al vostro fianco.

Capricorno

Vi sentite in bilico tra il restare o cambiare strada. Sentite peso di responsabilità, dunque valutate bene le scelte. In amore, mantenete dialogo e prudenza, soprattutto su questioni familiari o legali.

Acquario

Urano dal 7 luglio irrompe in modo deciso: desiderio di libertà e cambiamento. Attenzione ai conti se il denaro è in ritardo. In amore, guardate avanti – il passato è meglio chiuderlo .

Pesci

Marte opposto genera tensione, agitazione: gestite l’energia e ritagliatevi momenti per rilassarvi. Giove porta buone notizie su questioni legali o contrattuali. In amore, prudenza: fiducia da ritrovare.