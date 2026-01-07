Oroscopo Paolo Fox 8 gennaio: ecco tutte le previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Segno per segno

Giovedì 8 gennaio si prospetta una giornata in cui le stelle invitano a bilanciare emozioni e razionalità: l’inizio del nuovo anno continua a farsi sentire con sfide e opportunità da cogliere con calma e lucidità. È il momento ideale per dare spazio a dialogo e riflessione nei rapporti personali e professionali.

Ariete

Oggi potresti avvertire qualche piccolo disagio, ma l’amore e le relazioni sono favoriti: una buona energia ti accompagna nel superare le difficoltà e costruire nuove opportunità.

Toro

È un giorno utile per riflettere e pianificare il futuro con obiettivi concreti; sul fronte sentimentale, comunicare apertamente porta chiarezza nei rapporti.

Gemelli

Giornata positiva per lasciarsi alle spalle fatiche recenti: concentrati su ciò che conta davvero e sfrutta l’energia per portare avanti progetti e relazioni.

Cancro

La Luna potrebbe portare qualche tensione iniziale, ma è un buon momento per realizzare piccoli sogni e approfondire legami affettivi.

Leone

Il cielo è favorevole e ti dona energia e positività: approfitta della giornata per brillare, con ottime opportunità in amore e nella vita quotidiana.

Vergine

Hai una visione più chiara delle recenti esperienze: affronta con calma ciò che non va secondo i piani e sfrutta la tua determinazione per ottenere risultati.

Bilancia

Mercurio in aspetto interessante invita a mettere ordine nella tua vita e a gestire spese o questioni pratiche con prudenza; il futuro richiede equilibrio.

Scorpione

Anche se potresti sentire qualche ostacolo, sono presenti auspici favorevoli: affronta la giornata con fiducia e apertura, soprattutto nei rapporti più profondi.

Sagittario

Gennaio ti invita alla riflessione su progetti e sentimenti; la giornata può portare qualche frustrazione, ma restare focalizzato ti aiuta a superarla.

Capricorno

Con Mercurio nel segno, è un buon momento per analizzare le decisioni professionali e dedicare tempo agli affetti con maggiore impegno.

Acquario

Potresti avvertire un leggero calo di vitalità, quindi prenditi cura di te e procedi con cautela nelle questioni amorose e personali.

Pesci

Con Venere favorevole, si apre un periodo di tranquillità e successo, che può influenzare positivamente anche la sfera lavorativa: cogli le opportunità che si presentano.