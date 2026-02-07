Oroscopo Paolo Fox 8 febbraio: Leone, giornata positiva soprattutto per chi ha voglia di osare in amore. Acquario, creatività e idee brillanti

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domenica 8 febbraio, una giornata che invita alla riflessione ma anche all’azione mirata. Le stelle parlano di chiarimenti, nuove consapevolezze e piccole svolte soprattutto nei rapporti e nel lavoro.

Ariete

Giornata energica, ma attenzione alle parole: meglio evitare discussioni inutili. In amore serve più ascolto, mentre sul lavoro arrivano conferme attese.

Toro

Il cielo invita alla calma. Qualche pensiero di troppo può rallentare le decisioni, ma nel pomeriggio torna la lucidità. Bene i rapporti familiari.

Gemelli

Comunicazione protagonista: chiarimenti importanti sia in amore che sul lavoro. Buon momento per fare una proposta o avanzare una richiesta.

Cancro

Emozioni forti e sensibilità accentuata. È il momento giusto per proteggere ciò che ami davvero. Prudenza nelle questioni economiche.

Leone

Giornata positiva, soprattutto per chi ha voglia di rimettersi in gioco. In amore torna la passione, sul lavoro serve determinazione.

Vergine

Qualche dubbio da sciogliere, ma nulla di preoccupante. Organizzazione e metodo saranno le armi vincenti. Attenzione allo stress.

Bilancia

Le stelle favoriscono i rapporti e le collaborazioni. In amore è tempo di chiarimenti sinceri. Opportunità interessanti sul fronte professionale.

Scorpione

Intuito al massimo: fidati delle tue sensazioni. Giornata utile per chiudere un capitolo e guardare avanti, soprattutto in ambito lavorativo.

Sagittario

Voglia di movimento e cambiamento. Buon momento per fare programmi futuri. In amore serve più presenza e meno distrazioni.

Capricorno

Responsabilità in primo piano. Le fatiche degli ultimi tempi iniziano a dare risultati concreti. In amore occorre più dolcezza.

Acquario

Creatività e idee brillanti. Giornata ideale per sperimentare e uscire dagli schemi. Attenzione solo a non trascurare chi ti è vicino.

Pesci

Sensibilità e romanticismo caratterizzano la giornata. Le stelle aiutano i sentimenti, mentre sul lavoro è meglio procedere con prudenza.