Cane lasciato sul balcone a Battipaglia, scatta la protesta: “Servono più tutele”

«Quanto accaduto in via Roma a Battipaglia è un episodio che scuote profondamente la coscienza civile della nostra comunità. Un cagnolino, secondo le segnalazioni raccolte dai residenti della zona, sarebbe rimasto per giorni legato sul balcone di un’abitazione, in condizioni che hanno reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine».

Con queste parole Elio Vicinanza, consigliere comunale e responsabile di Progetto Civico Italia Città di Battipaglia, interviene sul caso che nelle ultime ore ha suscitato indignazione e preoccupazione tra i cittadini.

Il caso in via Roma e l’intervento dei Vigili del Fuoco

Secondo quanto emerso dalle segnalazioni dei residenti, l’animale sarebbe stato lasciato per diversi giorni sul balcone di un appartamento in via Roma, in condizioni tali da richiedere l’intervento delle autorità. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per verificare la situazione e mettere in sicurezza il cane.

Il ringraziamento di Vicinanza al senso civico dei residenti

Vicinanza ha voluto innanzitutto esprimere gratitudine verso i cittadini che hanno segnalato il caso. «Desidero rivolgere un sentito ringraziamento ai cittadini che non sono rimasti indifferenti davanti alle sofferenze dell’animale e che hanno prontamente allertato le autorità competenti. Il loro senso civico ha consentito un intervento tempestivo, dimostrando che Battipaglia è una città fatta di persone che sanno riconoscere e difendere i valori del rispetto e della solidarietà».

Accertamento delle responsabilità e tutela degli animali

Per il consigliere comunale, la vicenda richiama l’attenzione sull’importanza della tutela degli animali e sulla necessità di accertare eventuali responsabilità. «La tutela degli animali rappresenta un dovere morale e civile che qualifica il livello di umanità di una comunità. Per questo chiediamo che venga fatta piena luce sull’accaduto e che siano accertate tutte le eventuali responsabilità previste dalla normativa vigente».

Campagne di sensibilizzazione e controlli sul territorio

Nel suo intervento, Vicinanza sottolinea inoltre la necessità di rafforzare le attività di prevenzione e sensibilizzazione sul territorio. «Non possiamo accettare che episodi di presunto maltrattamento o abbandono vengano sottovalutati. È necessario rafforzare la cultura del rispetto degli animali, promuovere campagne di sensibilizzazione e garantire controlli efficaci sul territorio».

Infine, un richiamo ai valori della comunità battipagliese e alla responsabilità collettiva nella difesa degli animali. «Una città moderna e civile si misura anche dalla capacità di proteggere chi non ha voce. Battipaglia deve continuare a essere una comunità attenta, responsabile e capace di reagire con fermezza a ogni forma di sofferenza e degrado», conclude Vicinanza.