Oroscopo Paolo Fox 6 luglio: amici del Leone, evitate atteggiamenti impulsivi. Acquario, novità vi mettono a dura prova

Sabato 6 luglio si apre con nuove energie astrali e promesse di cambiamenti in arrivo. L’estate entra nel vivo e l’oroscopo di Paolo Fox ci guida segno per segno tra emozioni, intuizioni e opportunità da cogliere al volo.

Ariete

Giornata dinamica: la voglia di fare è tanta, ma attenzione agli scontri con chi vi sta vicino. Meglio puntare sul dialogo.

Toro

Stabilità e tranquillità regnano sovrane. È il momento giusto per godersi un po’ di meritato relax, anche in amore.

Gemelli

Tante idee e voglia di novità, ma manca un po’ di chiarezza. Prendetevi tempo per riflettere prima di agire.

Cancro

Il Sole nel segno vi regala energia e fascino. Ottima giornata per i sentimenti: dichiarazioni e ritorni di fiamma in vista.

Leone

C’è voglia di emergere, ma evitate atteggiamenti impulsivi. In amore meglio non forzare la mano.

Vergine

Giornata favorevole per chiarire malintesi e fare pace. Bene il lavoro, specialmente se si lavora in squadra.

Bilancia

C’è una certa agitazione, forse per questioni familiari o lavorative. Non fatevi sopraffare: calma e diplomazia.

Scorpione

Intuizioni vincenti. Seguite il vostro istinto, specialmente in ambito professionale. In amore, passione ritrovata.

Sagittario

Qualche rallentamento nei progetti, ma nulla di grave. Concedetevi del tempo all’aria aperta per ricaricare le energie.

Capricorno

Serietà e determinazione vi ripagano. Giornata proficua per i contatti professionali. Attenzione però a non trascurare chi vi ama.

Acquario

Imprevisti e cambi di programma vi mettono alla prova. Ma saprete reagire con originalità. In amore, sorprese.

Pesci

Sensibilità in aumento. Ottimo momento per dedicarvi alla coppia o per fare nuovi incontri. Fidatevi del cuore.