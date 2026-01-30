Oroscopo Paolo Fox 31 gennaio: Bilancia, le stelle aiutano il dialogo. Acquario, creatività in primo piano

Ecco le previsioni astrologiche di Paolo Fox per venerdì 31 gennaio. Una giornata che invita alla concretezza, con qualche sorpresa sul piano emotivo e lavorativo. Le stelle suggeriscono prudenza, ma anche il coraggio di osare quando serve.
Ariete
Giornata energica, ma attenzione alle parole: un confronto può accendersi facilmente. Sul lavoro serve diplomazia, in amore meglio ascoltare.
Toro
Le stelle premiano la pazienza. Buone notizie in arrivo sul fronte pratico o economico. In coppia torna una bella complicità.
Gemelli
Qualche pensiero di troppo rallenta l’azione. Meglio chiarire subito una questione rimasta in sospeso. Amore in ripresa serale.
Cancro
Emotività accentuata, ma anche grande intuizione. Fidati del tuo istinto, soprattutto nelle relazioni. Lavoro stabile.
Leone
Giornata positiva per mettersi in mostra. Occasioni interessanti per chi cerca conferme professionali. Passione in crescita.
Vergine
Serve ordine, dentro e fuori. Piccole tensioni da gestire con calma. In amore evita critiche inutili.
Bilancia
Le stelle aiutano il dialogo. Buon momento per chiarire o fare una proposta. Lavoro favorito dai contatti.
Scorpione
Determinazione al massimo. Puoi ottenere molto, ma non forzare i tempi. In amore c’è bisogno di sincerità.
Sagittario
Voglia di cambiamento e nuove idee. Giornata stimolante per chi studia o viaggia. Attenzione alle spese.
Capricorno
Concretezza premiata. Un risultato atteso si avvicina. In amore meno rigidità, più emozioni.
Acquario
Creatività in primo piano. Buone intuizioni da sviluppare con calma. Rapporti affettivi da rinnovare.
Pesci
Sensibilità e romanticismo guidano la giornata. Favoriti i sentimenti e le relazioni sincere. Lavoro in fase di assestamento.