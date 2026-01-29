Oroscopo Paolo Fox 30 gennaio: fine mese con qualche questione da risolvere per gli amici dell’Ariete. Luna favorevole per i Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per giovedì 30 gennaio, una giornata che invita a fare chiarezza, rimettere ordine nelle priorità e guardare avanti con maggiore consapevolezza. Le stelle parlano di scelte pratiche, emozioni da gestire e nuove opportunità da valutare con calma.
Ariete
Giornata dinamica ma un po’ nervosa. Sul lavoro serve pazienza, in amore evita polemiche inutili.
Toro
Le stelle premiano la concretezza. Buone notizie sul fronte professionale, sentimenti più stabili.
Gemelli
Attenzione alle parole: non tutti capiscono subito le tue intenzioni. Meglio chiarire in amore.
Cancro
Emotività in primo piano. Qualche dubbio da superare, ma il lavoro dà segnali incoraggianti.
Leone
Energia in crescita. È il momento giusto per farti notare, soprattutto sul lavoro.
Vergine
Giornata utile per sistemare questioni pratiche. In amore serve più leggerezza.
Bilancia
Qualche incertezza, ma nulla di grave. Ascolta il tuo intuito prima di prendere decisioni.
Scorpione
Determinazione e lucidità. Bene il lavoro, in amore possibili chiarimenti importanti.
Sagittario
Voglia di cambiamento. Ottima giornata per fare progetti e guardare oltre.
Capricorno
Responsabilità al centro. I risultati arrivano, ma non trascurare il lato emotivo.
Acquario
Creatività e idee vincenti. Favoriti i nuovi inizi, anche in amore.
Pesci
Sensibilità accentuata. Fidati delle tue sensazioni e concediti più spazio personale