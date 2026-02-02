Oroscopo Paolo Fox 3 febbraio: Ariete, giornata dinamica, ma attenzione in amore. Acquario, buon intuizioni sul lavoro

La giornata di martedì 3 febbraio si apre con movimenti astrali interessanti, utili per fare chiarezza su sentimenti, lavoro e scelte personali. Ecco cosa prevedono le stelle per tutti i segni zodiacali secondo l’oroscopo di Paolo Fox.

Ariete
Giornata dinamica, ma attenzione alle parole di troppo. Sul lavoro serve diplomazia, in amore meglio evitare discussioni inutili.

Toro
Le stelle invitano alla calma e alla riflessione. Buone notizie sul fronte professionale, mentre nei sentimenti è il momento di chiarire.

Gemelli
Lunedì positivo per i contatti e la comunicazione. Favoriti nuovi accordi di lavoro, amore più leggero e spontaneo.

Cancro
Un po’ di stanchezza si fa sentire. Non strafare e prenditi del tempo per te. In amore serve più fiducia.

Leone
Giornata interessante per chi vuole mettersi in gioco. Il lavoro richiede decisioni importanti, mentre l’amore torna protagonista.

Vergine
Attenzione ai dettagli, soprattutto sul lavoro. In amore meglio non essere troppo critici e lasciarsi andare di più.

Bilancia
Le stelle aiutano il dialogo e i rapporti interpersonali. Buon momento per risolvere vecchie tensioni sentimentali.

Scorpione
Lunedì intenso, con emozioni forti. Sul lavoro arrivano conferme, in amore serve maggiore equilibrio.

Sagittario
Voglia di cambiamento e nuove idee. Ottimo momento per pianificare il futuro, sia lavorativo che personale.

Capricorno
Giornata concreta e produttiva. Il lavoro dà soddisfazioni, ma in amore bisogna dedicare più tempo alla coppia.

Acquario
Creatività in aumento e buone intuizioni. Favoriti i nuovi progetti, mentre nei sentimenti c’è voglia di libertà.

Pesci
Sensibilità accentuata e intuizioni profonde. Bene l’amore, sul lavoro segui l’istinto ma senza trascurare la razionalità.

