Oroscopo Paolo Fox 29 settembre: Bilancia, in amore potresti affrontare incomprensioni. Capricorno, sul lavoro non trascurare i dettagli

Una giornata che chiede equilibrio: il cielo suggerisce di dosare passioni e ragionamento, per evitare tensioni inutili. Alcuni segni sapranno trasformare i propri limiti in forza, altri dovranno fare i conti con emozioni turbolente.

Ariete

Sei sotto pressione: evita di imporre decisioni affrettate. In amore potresti fare scelte impulsive, meglio riflettere. Sul lavoro, qualche intoppo può arrivare, ma la tua determinazione farà la differenza.

Toro

Sensazione di stabilità in aumento. Qualche vecchia tensione affettiva si stempera. Attenzione alle spese: meglio rimandare investimenti o acquisti di rilievo a tempi più sereni.

Gemelli

Energia e idee pronte all’uso: approfittane per fare passi avanti. In amore, evita dialoghi troppo critici che possono infiammare il clima. Sul lavoro, concentra gli sforzi su ciò che ha valore reale.

Cancro

Giornata favorevole per i sentimenti: chi vive in coppia potrà trovare maggiore armonia. Per i single, nuovi incontri stimolanti. Sul fronte professionale, alcune situazioni da rivedere avranno bisogno di pazienza.

Leone

Hai voglia di visibilità e di affermazione. In amore, rivendica i tuoi desideri, ma senza urtare troppo. In ambito lavorativo puoi cogliere occasioni interessanti, purché non ti faccia prendere dall’ansia.

Vergine

Potresti sentirti un po’ sotto pressione, ma la lucidità ti aiuta a orientarti. In amore, tieni a bada perfezionismi che rischiano di annoiare. Nel lavoro, porta avanti ciò che è già in corso piuttosto che aprire troppi fronti.

Bilancia

Equilibrio messo alla prova: cerca di non sprecare energie in situazioni che non meritano. In amore potresti dover affrontare incomprensioni. Concediti momenti di introspezione per ritrovare te stesso.

Scorpione

Intuito in primo piano: cogli segnali che gli altri ignorano. In amore, momenti intensi ed emozioni profonde possono affiorare. Sul lavoro, non aver paura di proporre cambiamenti – a patto che siano ponderati.

Sagittario

L’equilibrio è precario: evita scelte drastiche. In amore potresti essere chiamato a chiarire qualcosa di cui hai esitato. Sul lavoro, mantieni i piedi per terra: le ambizioni vanno coltivate con costanza.

Capricorno

Giornata utile per affermare te stesso. In amore puoi recuperare dialogo con chi è distante. Nel lavoro, le tue qualità organizzative saranno un punto di forza: non trascurare dettagli pratici.

Acquario

Hai bisogno di libertà e spazio. In amore, evita discussioni inutili: esprimi i tuoi bisogni con chiarezza ma rispetto. Nel lavoro, certi limiti imposti dagli altri ti pesano: difendi le tue idee.

Pesci

Emozioni intense, talvolta confuse: ascolta cosa ti dice il cuore ma non lasciarti travolgere. In amore, potresti essere più vulnerabile. Sul lavoro, segui l’istinto quando serve ma evita mosse troppo azzardate.