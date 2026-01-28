Oroscopo Paolo Fox 29 gennaio: amici dei Gemelli, un pò di stanchezza si fa sentire. Cancro, le emozioni sono intense, ma gestibili

Giornata di riflessione e piccoli aggiustamenti secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 29 gennaio. Le stelle invitano a chiarire situazioni rimaste in sospeso, soprattutto nei rapporti e nel lavoro, con uno sguardo più fiducioso verso il futuro.

Ariete

Serve pazienza: alcune risposte non arrivano subito. In amore meglio evitare polemiche inutili, mentre sul lavoro conviene rimandare decisioni importanti.

Toro

Giornata interessante per i sentimenti, con possibilità di chiarimenti positivi. Sul piano pratico sei più determinato e concreto del solito.

Gemelli

Un po’ di stanchezza si fa sentire. Attenzione alle parole di troppo, soprattutto in famiglia. Meglio concentrarsi su ciò che conta davvero.

Cancro

Le emozioni sono intense ma gestibili. In amore puoi recuperare un dialogo sincero, mentre nel lavoro arrivano segnali incoraggianti.

Leone

Hai voglia di emergere e farti notare. Buon momento per il lavoro, meno per le discussioni sentimentali: ascolta di più chi ti sta accanto.

Vergine

Giornata produttiva, soprattutto per chi ha impegni pratici o scadenze. In amore serve maggiore elasticità e meno controllo.

Bilancia

Qualche dubbio di troppo rallenta le decisioni. Le stelle consigliano calma e diplomazia, specialmente nei rapporti di coppia.

Scorpione

Energia in crescita. È il momento giusto per affrontare una questione rimasta in sospeso, sia sul lavoro che nei sentimenti.

Sagittario

Desiderio di cambiamento e nuove prospettive. Attenzione però a non trascurare i dettagli: qualcuno potrebbe metterti alla prova.

Capricorno

Giornata solida e concreta. Il lavoro richiede concentrazione, mentre in amore puoi contare su maggiore stabilità.

Acquario

Idee brillanti e voglia di libertà. Ottimo momento per i progetti creativi, ma evita di essere troppo distaccato nei rapporti personali.

Pesci

Sensibilità accentuata e intuizioni utili. In amore puoi vivere emozioni profonde, mentre sul lavoro è meglio procedere con cautela.